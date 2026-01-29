Fatturato industria invariato sull' anno

A novembre 2025, il fatturato dell’industria rimane stabile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo le ultime stime. La variazione, al netto dei fattori stagionali, è minima: dello 0,1% in valore e dell’1,1% in volume. Un dato che conferma, almeno per ora, una certa stabilità nel settore anche in un periodo di incertezza economica.

Ultime notizie su novembre 2025

Il fatturato dell'industria cala dello 0,1% sul mese, invariato sull'anno(ANSA) - ROMA, 29 GEN - A novembre 2025 si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in ... notizie.tiscali.it

Istat, fatturato industria novembre -0,1% sul mese, invariato sull'anno (2)Gli indici destagionalizzati del fatturato in valore riferiti ai raggruppamenti principali di industrie registrano a novembre un aumento congiunturale per i soli beni strumentali (+2,6%), mentre si ... ansa.it

Unioncamere E-R, cala dello 0,5% l'andamento Pmi industria nel terzo trimestre 2025. Svetta il settore 'alimentare con il fatturato a +1,5% e la produzione a +1%' #ANSA x.com

L’industria europea del riciclo della plastica sta attraversando la fase di contrazione più marcata degli ultimi anni. Il fatturato è in calo del 5,5% e i dati preliminari 2025 indicano un aumento del 50% delle chiusure di impianti, con la perdita di quasi un milione d facebook