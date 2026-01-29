Fatturato industria invariato sull' anno

A novembre 2025, il fatturato dell’industria rimane stabile rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo le ultime stime. La variazione, al netto dei fattori stagionali, è minima: dello 0,1% in valore e dell’1,1% in volume. Un dato che conferma, almeno per ora, una certa stabilità nel settore anche in un periodo di incertezza economica.

11.50 A novembre 2025 si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,1% in valore e l'1,1% in volume. Lo rivela l'Istat. Per il settore dei servizi si stima una diminuzione congiunturale dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume. Il fatturaro dell'industria, corretto per effetti di calendario, registra una variazione tendenziale nulla in valore e una leggera crescita in volume (+0,5).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

