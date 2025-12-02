Boom fatturato industria bellica mondiale Oltre 650 miliardi di dollari in un anno
Sulla scia della guerra in Ucraina e a Gaza, ma non solo, cresce il fatturato dell’industria bellica mondiale. Oltre 650 miliardi di dollari il giro d’affari solo nell’ultimo anno. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Boom dell’industria bellica: vendite record nel 2024 - I conflitti in Ucraina e Gaza spingono i ricavi dei 100 maggiori produttori di armi a 679 miliardi di dollari, con un aumento del 5,9% in un anno ... Scrive rsi.ch