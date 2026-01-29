Fatico a respirare Antonella Clerici la dolorosa confessione in diretta | Vi chiedo scusa ma…

Durante la puntata di È Sempre Mezzogiorno di giovedì 29 gennaio, Antonella Clerici ha interrotto la trasmissione per confessare di avere problemi di respirazione. La conduttrice si è scusata con il pubblico, spiegando di faticare a respirare mentre parlava in diretta. La sua voce si è fatta più debole, e l’attenzione si è concentrata sulla sua condizione di salute.

Problema di salute per Antonella Clerici durante la puntata di È Sempre Mezzogiorno andata in onda giovedì 29 gennaio, quando la conduttrice ha raccontato in diretta di avere difficoltà respiratorie. Nel corso della trasmissione, Clerici ha spiegato di soffrire da tempo di un problema al diaframma, che in alcune giornate si manifesta in modo più intenso, rendendo faticosa la respirazione. «Vi chiedo scusa», ha esordito rivolgendosi al pubblico, anticipando che la puntata sarebbe stata un po’ più complessa per lei dal punto di vista fisico. «Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Nella puntata del 29 gennaio di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha parlato apertamente di un problema di salute.

