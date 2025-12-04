Prego San Carlo Acutis per mia figlia Antonella Clerici la confessione privatissima su Maelle
Personaggi Tv. Antonella Clerici, volto amatissimo della tv, svela il suo lato più intimo e sorprendente: la conduttrice ha un vero e proprio “santo del cuore” e non si fa problemi a raccontarlo pubblicamente. Tra le mura di casa Clerici non ci sono solo pentole e ricette, ma anche momenti di profonda riflessione. Antonella, in un’intervista destinata a far parlare, confessa di aver trovato conforto e ispirazione in Carlo Acutis, il giovane beatificato che ha conquistato il cuore di molti. Leggi anche: Rissa choc in diretta, finisce malissimo tra i politici nello studio di La7 (VIDEO) Antonella Clerici su Carlo Acutis: “È il mio santo del cuore”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
