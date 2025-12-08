Una nuova tappa per fastnewsplatform.uk: per la prima volta, il team ha sperimentato una diretta esterna dalla Fiera Più Liberi e Più Libri grazie alla collaborazione del Comandante Paolo Fedele, che ha accettato di “battezzare” l’iniziativa. Il live, visibile qui rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti trasmissioni, fino ad oggi realizzate solo da studi radio e tv o da postazioni fisse, come nel caso di Politicamente Scorretto con Domenico Nardo e L’Approfondimento con Pino Cinquegrana e Attilio Carbone. Il team, guidato da Moreno Giannattasio, aveva già sperimentato un live dalla libreria Aleph, a Castelfidardo nelle Marche, mentre l’esperimento odierno dalla Fiera di Roma ha visto la connessione rimanere stabile per gran parte della trasmissione, con qualche degradazione solo verso la fine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Fast News Platform sperimenta la prima diretta esterna in occasione del firmacopie del libro di Paolo Fedele