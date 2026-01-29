Farmacie comunali avviato con una delibera l' iter per l' apertura della terza sede

La giunta di Senigallia ha dato il via libera alla procedura per aprire una nuova farmacia comunale lungo la strada Arceviese. È la terza sede prevista nel territorio, e ora si attende l’iter burocratico per avviare i lavori.

SENIGALLIA – La giunta comunale ha approvato ieri la delibera che avvia l’iter per l’apertura della terza farmacia comunale nel territorio di Senigallia, lungo la strada Arceviese. Con il provvedimento approvato, l’amministrazione ha esercitato l’opzione sulla direttrice n. 14, individuando la possibilità di collocare una nuova farmacia comunale in una zona strategica di transito, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dei servizi sanitari di prossimità nell’entroterra e migliorare l’accessibilità per i cittadini. Contestualmente, la giunta ha dato via libera all’iter per il trasferimento del personale comunale attualmente impiegato nell’azienda speciale, composto da 12 dipendenti complessivi: 2 direttori e 10 farmacisti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

