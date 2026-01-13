Caregiver approvato il disegno di legge | avviato l' iter per una riforma tanto attesa

Il governo ha approvato il disegno di legge che avvia l'iter di una riforma dedicata ai caregiver familiari. Dopo oltre dieci anni di tentativi, questa misura rappresenta un passo importante per il riconoscimento e la tutela di chi si prende cura di parenti e persone fragili. La normativa mira a migliorare le condizioni di chi dedica parte della propria vita all’assistenza, confermando l'importanza di un intervento strutturale in questo settore.

«Dopo oltre dieci anni di tentativi falliti, il governo compie finalmente un passo storico per il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari. Con l'approvazione del disegno di legge, voluto dal ministro Locatelli, prende avvio l'iter parlamentare di una riforma attesa, concreta e fondata.

Caregiver, approvato il disegno di legge: avviato l'iter per una riforma tanto attesa - Elena Murelli, capogruppo Lega in commissione Sanità: «Un risultato importante, frutto dell’impegno della Lega e del lavoro determinato del ministro, che ha saputo costruire una proposta condivisa, se ... ilpiacenza.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sui caregiver - Il DDL caregiver prevede che possano essere erogati 400 euro al mese solo ai caregiver conviventi che svolgono almeno 91 ore settimanali di assistenza, che abbiano però un reddito non superiore a 3mil ... disabili.com

Tg2. . #Tg2ItaliaEuropa, spazio sarà dedicato al tema dei #caregiver, alla luce del disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri. Come cambierà questo ruolo essenziale nella cura di malati e anziani. L’artigianato di eccellenza sarà l’argomento dell’app - facebook.com facebook

Curiosità. Oggi, durante il Consiglio dei ministri, è stato approvato un disegno di legge sulla tutela "caregiver". Il vicepremier Tajani è intervenuto per dire che andrebbe "italianizzato" il termine parlando di "portatori di cure". Alla fine è cambiato il titolo della leg x.com

