Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di efgartigimod alfa in soluzione iniettabile in siringa preriempita per il trattamento, in aggiunta alla terapia standard, dei pazienti adulti con miastenia gravis generalizzata (Mgg) che sono positivi all'anticorpo anti-recettore dell'acetilcolina (Achr). Lo annuncia, in una nota, argenx, azienda immunologica globale impegnata nel trattamento di gravi malattie autoimmuni, evidenziando che efgartigimod alfa è quindi disponibile in Italia in 3 modalità: come flaconcino per infusione endovenosa, soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e, da oggi, anche in siringa preriempita per l'autosomministrazione domiciliare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, miastenia: ok da Aifa a rimborso per efgartigimod alfa in siringa preriempita