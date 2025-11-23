Famiglia nel bosco Chieti parla il padre Nathan Trevallion | I nostri figli sono felici beneducati e ben nutriti perché spezzare questo legame
Le condizioni dei tre figli della coppia sono ora al centro dell’attenzione dei giudici minorili, che parlano di "isolamento psico-affettivo e di rischio di sottrazione". Nathan respinge fermamente le accuse: «I nostri bambini frequentano i coetanei delle famiglie che la pensano come noi» «No. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
PALMOLI. Famiglia nel bosco: parla la presidente dell'Ordine degli psicologi del Molise, Alessandra Ruberto: "Ridurre il più possibile i traumi per i bambini" Guarda il servizio #Palmoli #bosco #famiglia #abruzzo #ordinepsicologi - facebook.com Vai su Facebook
Il caso della “famiglia nel bosco” è delicatissimo e, per molti versi, senza precedenti. Sono coinvolti temi di enorme complessità, e nessuno di noi conosce tutti i dettagli della vicenda. In casi come questi, ciò che conta è sapere che a quella famiglia sia garantit Vai su X
Famiglia che vive nel bosco, il vicino parla dei bambini: "Stanno bene, a loro manca solo il superfluo" - Il vicino di casa parla della famiglia che vive nel bosco: secondo l'uomo, gli allarmi di media e magistratura sono del tutto ingiustificati ... Segnala virgilio.it
Allontanati dai genitori e dalla casa nel bosco a Chieti, l’avvocato: “Bimbi consapevoli, non hanno mai pianto” - it parla Giovanni Angelucci, l'avvocato dei genitori dei tre bambini che vivevano nel bosco in Abruzzo ... Come scrive fanpage.it
Famiglia nel bosco, l’appello di Nathan alla premier: “Ridatemi i miei bambini” - Il caso della famiglia nel bosco esplode di nuovo, in un intreccio di emozioni, provvedimenti urgenti e scontri istituzionali. Scrive thesocialpost.it