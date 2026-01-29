La famiglia Trevallion torna a far parlare di sé. Questa volta, i genitori hanno presentato una denuncia contro l’assistente sociale che si occupa del loro caso. I Trevallion accusano l’operatore di essere ostile e di non agire in modo imparziale. La vicenda si riaccende proprio in vista della perizia sulle capacità genitoriali, prevista per i prossimi giorni. La tensione tra i genitori e gli uffici sociali resta alta, mentre l’intera vicenda si fa sempre più complicata.

La vigilia della perizia sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion si apre con un nuovo atto formale che riaccende lo scontro attorno alla gestione del caso della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”. I genitori dei tre minori hanno denunciato l’assistente sociale nominata dal Tribunale, mettendo in discussione la correttezza e la neutralità del suo operato nel procedimento che ha portato all’ allontanamento dei figli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’esposto è stato presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas all’ordine professionale degli assistenti sociali e all’ente regionale competente per l’ufficio comunale di Palmoli, dove opera Veruska D’Angelo, curatrice dei diritti dei minori su nomina del Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l'assistente sociale: "Ostile e non imparziale"

