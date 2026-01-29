Famiglia nel bosco i genitori denunciano l’assistente sociale alla vigilia della perizia psichiatrica per valutare la loro idoneità

Alla vigilia delle perizie psichiatriche, Nathan e Catherine Trevallion si trovano sotto pressione. I genitori della “famiglia nel bosco” hanno deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal tribunale, chiedendo che venga revocata. La coppia spera di influenzare l’esito delle valutazioni che potrebbero portare al loro eventuale riavvicinamento ai figli, ancora lontani da casa. La vicenda si fa sempre più complicata e rischia di aprire nuovi contorni in questa intricata vicenda giudiziaria

Alla vigilia delle perizie psichiatriche che dovranno valutare l’idoneità genitoriale di Nathan e Catherine Trevallion, i due genitori della “ famiglia nel bosco “, disposte dal tribunale per i minorenni dell’Aquila dopo l’ allontanamento forzoso, a novembre, dei tre figli, due gemelli di sei anni e una di 8 anni, la coppia tenta una nuova mossa denunciando l’assistente sociale nominata dal tribunale, Veruska D’Angelo, chiedendone la revoca. Tramite i loro avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, i Trevallion hanno presentato un esposto all’ordine professionale degli assistenti sociali e all’ente regionale da cui dipende l’ufficio del comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I genitori di Nathan e Catherine Trevallion hanno denunciato l’assistente sociale, accusandola di aver cambiato atteggiamento dopo il trasferimento dei figli.

Il prossimo 23 gennaio, al Tribunale per i minorenni de L’Aquila, prenderà avvio una perizia personologica e psico-diagnostica sui genitori di Nathan Trevallion.

