Famiglia nel bosco i genitori denunciano l' assistente sociale | Mancata imparzialità

I genitori di Nathan e Catherine Trevallion hanno denunciato l’assistente sociale, accusandola di aver cambiato atteggiamento dopo il trasferimento dei figli. La famiglia si è rivolta ai tribunali, lamentando una mancanza di imparzialità e chiedendo chiarimenti sulla condotta della curatrice. La vicenda sta facendo discutere nella piccola comunità del bosco, dove la famiglia viveva prima del cambiamento.

Alla vigilia di una perizia decisiva, il caso della famiglia nel bosco si arricchisce di un nuovo capitolo. A due giorni dall'avvio dell'accertamento sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la difesa dei genitori passa all'attacco e mette formalmente in discussione l'operato dei servizi sociali. Gli avvocati hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale nominata dal Tribunale come curatrice dei diritti dei tre figli minori., Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", la denuncia è stata inoltrata sia all'Ordine professionale degli assistenti sociali sia all'ente regionale da cui dipende l'ufficio del Comune di Palmoli, dove la specialista presta servizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: "Mancata imparzialità" Approfondimenti su Nathan Trevallion Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l’assistente sociale La famiglia Trevallion ha deciso di denunciare l’assistente sociale che si è occupata di loro. Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l'assistente sociale: "Ostile e non imparziale" La famiglia Trevallion torna a far parlare di sé. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nathan Trevallion Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan: Siamo completamente distrutti; Famiglia nel bosco, le spese per ospitare la mamma e i bambini fanno sforare il bilancio del Comune; Famiglia nel bosco. Cantelmi: Siamo ad una svolta, se prevale il buon senso il dolore di oggi potrà essere cancellato; Il caso della famiglia nel bosco arriva a Bruxelles. McGrath: Decidono i giudici nazionali. Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente socialeEsposto dei legali alla vigilia dei test psicologici. L'accusa: l'operatrice si sarebbe eretta a censore giudicando sbagliato un metodo educativo diverso dal proprio e decidendo di correggerlo con ... tg24.sky.it Famiglia del bosco, i genitori fanno un esposto nei confronti dell'assistente sociale: «È ostile»Secondo il documento presentato dai legali della famiglia Trevallion l'assistente sociale «non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo». Domani il via alla perizia ... vanityfair.it Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.