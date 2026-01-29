Famiglia nel bosco i genitori denunciano l’assistente sociale | Ostile manchevole e non imparziale

La famiglia nel bosco ha deciso di denunciare l’assistente sociale, che secondo loro si sarebbe mostrata ostile e poco imparziale. Gli avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto al tribunale chiedendo la revoca di Veruska D’Angelo, l’assistente sociale nominata dal giudice. La famiglia si lamenta di un comportamento che avrebbe ostacolato il loro percorso e che non avrebbe rispettato i doveri di imparzialità previsti dalla legge. Ora si attende una risposta delle autorità competenti.

"È ostile" e "non ha svolto il proprio incarico con l'imparzialità richiesta dal ruolo". Per queste ragioni, in sintesi, gli avvocati della famiglia del bosco, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto chiedendo la revoca dell'assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D'Angelo. Una richiesta che arriva alla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni sui genitori che dovrebbero prendere il via proprio domani. Nel documento di otto pagine, anticipato questa mattina da alcuni quotidiani, i legali parlano di un "conflitto personale" e di una gestione "ostile e manchevole" da parte dell'assistente sociale nei confronti della famiglia.

