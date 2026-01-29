La famiglia Trevallion ha presentato un esposto contro l’assistente sociale. I genitori accusano la donna di comportamenti ostili e di non aver svolto il suo incarico con l’imparzialità richiesta. La vicenda si dipana tra accuse e risposte, mentre le parti coinvolte cercano di chiarire cosa sia successo realmente.

Secondo quanto riporta il documento Veruska D’Angelo «non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo». Viene definita «ostile», nell'atteggiamento, alla famiglia Trevallion. «Avrebbe interpretato le proprie mansioni con negligenza», incontrando i Trevallion e i loro figli solo cinque volte negli ultimi mesi. Dal 20 novembre la famiglia è separata. I bambini sono nella casa di accoglienza a Vasto, in cui vive anche la madre Catherine che può vederli in tre momenti della giornata «per un tempo estremamente limitato», mentre il padre può visitarli tre volte la settimana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia del bosco, i genitori fanno un esposto nei confronti dell'assistente sociale: «È ostile»

La famiglia Trevallion ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale.

La famiglia Trevallion torna a far parlare di sé.

