Alla vigilia delle perizie psichiatriche disposte dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, la famiglia Trevallion presenta un nuovo esposto contro l’assistente sociale Veruska D’Angelo. La famiglia accusa l’assistente di essere ostile e parziale, e si prepara a difendersi in un momento delicato per il loro caso.

Esposto della famiglia Trevallion contro Veruska D’Angelo. Alla vigilia delle perizie psichiatriche disposte dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, il caso della famiglia Trevallion si arricchisce di un nuovo capitolo, dai toni durissimi e con implicazioni istituzionali non banali. Gli avvocati della famiglia nel bosco, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto chiedendo la revoca dell’assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D’Angelo, accusata di ostilità, parzialità e violazioni del codice deontologico. Una mossa che arriva in un momento chiave, proprio mentre la giustizia minorile si appresta a valutare l’idoneità genitoriale della coppia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e dalla quale i tre bambini sono stati allontanati a novembre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘È ostile e parziale’: esposto della famiglia nel bosco contro l’assistente sociale alla vigilia delle perizie

Approfondimenti su Trevallion Famiglia

Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la famiglia di Palmoli si rivolge contro l’assistente sociale.

Alla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni, la famiglia del bosco si è presentata in tribunale con un esposto contro l’assistente sociale.