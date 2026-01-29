La famiglia del Bosco ha chiesto ufficialmente di revocare l’assistente sociale che si occupava dei loro figli. I genitori sostengono che l’assistente sia stato ostile e non abbia svolto il suo lavoro con l’imparzialità richiesta. La vicenda si è aperta questa settimana a Chieti, dove i genitori hanno presentato il ricorso contro la funzionaria. La situazione resta tesa e si attende una risposta dall’ente competente.

Chieti, 29 gennaio 2026 - "È ostile" e "non ha svolto il proprio incarico con l'imparzialità richiesta dal ruolo". Per queste ragioni, in sintesi, gli avvocati della famiglia del bosco, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto chiedendo la revoca dell'assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D'Angelo. Una richiesta che arriva alla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni sui genitori che vivevano nel casolare fatiscente di Palmoli insieme ai 3 bimbi piccoli – due gemelli di 6 anni e una bimba di 8 - che dovrebbero prendere il via proprio domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia del bosco, i genitori chiedono la revoca dell’assistente sociale. “È ostile”

