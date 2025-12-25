Natale senza pranzo poi l' iter tra scuola e test psicologici | cosa succedereà alla famiglia del bosco
Nessuna festa in famiglia, nessun pranzo di Natale con i figli per Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco che ha visto svanire anche l'ultima possibilità di trascorrere la giornata con i suoi tre figli, seppure nella comunità. Alle 12.50 il suo tempo sarà concluso e dovrà fare ritorno nel casolare tra i boschi di Vasto: neppure il pranzo potrà trascorrere insieme ai figli, forse giusto qualche forchettata. Avrà però il tempo di scartare qualche regalo e scambiare qualche parola con i piccoli, i quali hanno contezza di quanto sta accadendo. I tempi per pensare a un ricongiungimento, a questo punto, non sono maturi: tutte le speranze che si potesse effettuare a Natale sono svanite con la proroga del tribunale e ora potrebbero volerci ulteriori quattro mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Natale senza pranzo poi l'iter tra scuola e test psicologici: cosa succedereà alla famiglia del bosco; Papa Leone XIV, pranzo a sorpresa a Villa Giorgina (ufficialmente per gli auguri di Natale): conversazioni strategiche col nunzio in Italia.
Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali - Dopo la polemica sulla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila in 120 giorni, e la festa di Natale mancata, i coniugi Trevallion si trovano davanti un lungo percorso ... msn.com
