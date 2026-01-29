Falsissimo a rischio chiusura | Fabrizio Corona nel mirino di Agcom

Fabrizio Corona rischia di perdere il suo canale Falsissimo, che conta oltre un milione di iscritti. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha avviato verifiche perché ci sono dubbi sulla regolarità delle sue attività online. La decisione potrebbe portare alla chiusura del canale, mettendo a rischio il suo principale punto di riferimento sui social. Corona ora si trova sotto stretto controllo, in attesa di sapere come si evolveranno le cose.

Scopri perché Agcom ha avviato verifiche sul canale di Fabrizio Corona Falsissimo. Il canale da un milione di iscritti rischia la chiusura. Ecco cosa potrebbe accadere ora. Un canale da oltre un milione di iscritti potrebbe essere sul filo del rasoio. Agcom ha acceso i riflettori su “Falsissimo”, il format web di Fabrizio Corona, e ora tutto potrebbe cambiare. Agcom ha annunciato l’avvio di verifiche approfondite sul cosiddetto “canale web Falsissimo”. L’obiettivo è capire se Corona ha infranto le regole del TUSMA, il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi, che, secondo una delibera del 2024, si applica anche agli influencer con grande seguito. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

