Falsissimo 3,6 milioni di views? Praticamente come 8 puntate di BellaMa’ Che casino sta succedendo… | Fiorello imita Fabrizio Corona a La Pennicanza

Fiorello torna a commentare lo scandalo sui milioni di visualizzazioni di Falsissimo di Fabrizio Corona. Durante la puntata di ieri di La Pennicanza, il conduttore ha criticato duramente le affermazioni dell’ex paparazzo, sottolineando che i 3,6 milioni di views sono praticamente come otto puntate di BellaMa’. Ha aggiunto che Mediaset ha reagito con fermezza, precisando che non si può fare giornalismo facendo passare tutto per libertà di espressione, senza controlli. La polemica continua a tenere banco nel mondo dello spettac

"Ma che casino sta succedendo? Io non ne parlo. Sta succedendo un casino. C'è stato un comunicato ufficiale di Mediaset che dice 'non si fa così, non è giornalismo, la libertà di espressione non è libertà d'insulto, ogni cosa deve essere controllata'": così Fiorello durante la puntata di ieri 28 gennaio de La Pennicanza a proposito di Falsissimo di Fabrizio Corona e della reazione del Biscione alle illazioni dell'ex paparazzo. Poi la chiosa: "Noi siamo solo spettatori, e posso dirti la verità? Da spettatori è meraviglioso. 3,6 milioni di views ragazzi (numero che si riferisce al momento in cui è andata in onda la puntata, ndr ), non lo so, sono otto puntate di BellaMa' ".

