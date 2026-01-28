Bernardini De Pace choc l’annuncio su Fabrizio Corona che cambia tutto

Annamaria Bernardini De Pace ha parlato del caso Corona, sottolineando come il provvedimento del giudice Roberto Pertile sia un passo importante che va oltre la sola vicenda di Fabrizio Corona. La sua posizione mette in rilievo le implicazioni legali di questa vicenda e come possa influenzare altri casi simili.

Annamaria Bernardini De Pace interviene sul caso che coinvolge Fabrizio Corona e la diffusione di audio privati riferiti a Raoul Bova, sostenendo che il recente provvedimento del giudice Roberto Pertile rappresenti un passaggio rilevante anche oltre la singola vicenda. L'avvocata, che ha promosso l'azione legale dopo la pubblicazione del materiale su Falsissimo, richiama l'attenzione sui limiti e sulle conseguenze previsti dalla decisione, ritenuta significativa sul piano giuridico e deontologico. Annamaria Bernardini De Pace su Fabrizio Corona: i contenuti del provvedimento. Commentando l'esito del procedimento, Bernardini De Pace ha definito centrale la portata del documento firmato dal giudice, sottolineando l'introduzione di vincoli specifici e di sanzioni.

