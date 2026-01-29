Fa da baby sitter per la figlia dei vicini e ne abusa sessualmente durante i giochi e la merenda

La Corte ha confermato la condanna di C.B., un uomo di 76 anni di Marcianise, trasferitosi poi a Marano di Napoli. L'uomo era stato giudicato colpevole di aver abusato sessualmente di una bambina di 8 anni, che aveva come vicina di casa. La sentenza definitiva prevede ora otto anni di carcere.

E’ diventata definitiva la condanna per C.B., 76enne di Marcianise, poi trasferitosi a Marano di Napoli, a otto anni di carcere perché riconosciuto colpevole di abusi sessuali su una bimba di 8 anni, sua vicina di casa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

