Fa da baby sitter per la figlia dei vicini e ne abusa confermata condanna all' anziano

La Cassazione ha confermato la condanna per C.B., 76enne di Marcianise, ora residente a Marano di Napoli. L’uomo era stato condannato a otto anni di carcere per aver abusato della bambina di 8 anni, che aveva fatto da baby sitter alla figlia dei vicini. La sentenza definitiva chiude un procedimento iniziato anni fa, dopo che la piccola aveva raccontato quanto subito.

E' diventata definitiva la condanna per C.B., 76enne di Marcianise, poi trasferitosi a Marano di Napoli, a otto anni di carcere perché riconosciuto colpevole di abusi sessuali su una bimba di 8 anni, sua vicina di casa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso.

