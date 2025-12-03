Arvid Lindblad in F1 grazie alla Red Bull ma tradisce subito | Il mio preferito è Lewis Hamilton

Arvid Lindblad nel 2026 sarà al volante della Racing Bulls. Il giovanissimo pilota inglese è in F1 grazie alla Red Bull, ma mesi fa confessò il suo supporto per Lewis Hamilton e non per Max Verstappen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

