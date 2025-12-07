F1 Lewis Hamilton | Non vedo l’ora di andare in vacanza voglio allontanarmi da tutto

La stagione più difficile in F1 per Lewis Hamilton. È finita con un ottavo posto la gara di Abu Dhabi, l’ultima di un’annata decisamente negativa per il Re Nero. Il suo primo anno in Ferrari è stato un fallimento, viste le sue aspettative. Lo scarso feeling con la monoposto alla base dei problemi. Una macchina che non ha permesso né a lui e nemmeno al suo compagno di squadra, Charles Leclerc, di lottare per il titolo. Per la prima volta nella sua carriera conclude un’annata senza salire sul podio nelle gare domenicali, considerando anche il primato negativo di quattro eliminazioni in serie nella Q1 delle qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Non vedo l’ora di andare in vacanza, voglio allontanarmi da tutto”

