Si conclude ad Adrano il percorso formativo per il rafforzamento delle reti socio-sanitarie dell' Asp etnea
Si conclude domani ad Adrano il percorso formativo dell'Asp di Catania dedicato al rafforzamento delle reti socio-sanitarie e delle attività di outreach, inserito nel Programma Nazionale. L'iniziativa si svolgerà presso la Sala Loi di Palazzo Bianchi, a partire dalle 8.30, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione tra servizi e comunità.
Si concluderà domani, 17 dicembre, ad Adrano, a partire dalle ore 8.30, nella Sala Loi di Palazzo Bianchi, il percorso formativo "La Salute come bene comune: implementazione delle reti socio-sanitarie e delle attività di outreach", promosso dall'Asp di Catania nell'ambito del Programma Nazionale.
