Concesio | fatturato record a 196,6 milioni di euro per la Metalli Estrusi spa

La Metalli Estrusi spa di Concesio ha concluso l’anno finanziario al 30 giugno 2025 con un fatturato di 196,6 milioni di euro, segnando un nuovo record. Rispetto all’esercizio precedente, l’incremento è stato di circa 19 milioni di euro, consolidando la crescita rispetto ai dati degli anni precedenti. Questo risultato riflette la solidità e l’andamento positivo dell’azienda nel settore delle estrusioni metallliche.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.