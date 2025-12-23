Concesio | fatturato record a 196,6 milioni di euro per la Metalli Estrusi spa
La Metalli Estrusi spa di Concesio ha concluso l’anno finanziario al 30 giugno 2025 con un fatturato di 196,6 milioni di euro, segnando un nuovo record. Rispetto all’esercizio precedente, l’incremento è stato di circa 19 milioni di euro, consolidando la crescita rispetto ai dati degli anni precedenti. Questo risultato riflette la solidità e l’andamento positivo dell’azienda nel settore delle estrusioni metallliche.
La Metalli Estrusi spa di Concesio ha chiuso il suo anno finanziario (al 30 giugno 2025) con un fatturato record da 196,6 milioni di euro, in aumento sia rispetto al dato dell'esercizio precedente (177,8 milioni) che dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2023 (174,3 milioni). Positivi anche gli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
