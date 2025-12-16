2WATCH | l’entertainment hub di nuova generazione cresce del 60% nel 2025 e punta a 6 milioni di euro di fatturato nel 2026

2WATCH, leader italiano dell’intrattenimento digitale, chiude il 2025 con una crescita del 60% e punta a raggiungere i 6 milioni di euro di fatturato nel 2026. La startup ha annunciato un nuovo round di investimento da 2 milioni di euro, destinato a sostenere acquisizioni strategiche e a consolidare il suo ruolo come content factory tecnologica e scalabile.

