Il Maresciallo Cecchini torna a disturbare la vita sentimentale del Capitano Diego Martini. Nella prossima stagione di

Non c’è pace per i nostri Mezzanottini. A scombinare la vita sentimentale della coppia di innamorati di Don Matteo 15 – quella composta dal Capitano dei Carabienieri Diego Martini ( Eugenio Mastrandrea ) e dalla sorella di Don Massimo ( Raoul Bova ), Giulia Mezzanotte ( Federica Sabatini ) – ci si mette anche il Maresciallo Cecchini ( Nino Frassica ). Come? La risposta è nella clip in anteprima esclusiva che vi mostriamo qui sopra. Un piccolo assaggio di quello che vedremo nella quarta puntata della serie tv in onda giovedì 29 gennaio su Rai 1. Perché se Giulia e Diego – che i fan hanno teneramente soprannominato Mezzanottini, mettendo insieme i loro cognomi – stanno cercando di far funzionare la loro storia, l’intervento del Maresciallo rischia di mandare all’aria l’equilibrio appena ritrovato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ancora una volta il Maresciallo di Nino Frassica sconvolge la vita sentimentale del Capitano: la clip in anteprima di "Don Matteo 15"

Ecco un'anteprima esclusiva della seconda puntata di Don Matteo 15, in cui il Capitano Diego Martini si trova ad affrontare una giornata difficile.

Su RaiPlay, un approfondimento esclusivo sul dietro le quinte di Don Matteo, condotto da Nino Frassica.

