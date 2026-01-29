EU sanctions Iran’s interior minister and prosecutor general

L’Unione Europea ha deciso di sanzionare due alti funzionari iraniani, l’Interior Minister Eskandar Momeni e il Procuratore Generale Mohammad Movahedi Azad. La misura arriva dopo le tensioni crescenti tra l’Europa e l’Iran e mira a mettere pressione sul governo di Teheran. La decisione è stata annunciata oggi a Bruxelles, dove le autorità europee hanno sottolineato la volontà di rispondere alle recenti azioni del regime iraniano.

"They were all involved in the violent repression of peaceful protests and the arbitrary arrest of political activists and human rights defenders," the Council said in a statement. "Sono stati tutti coinvolti nella violenta repressione di proteste pacifiche e nell'arresto arbitrario di attivisti politici e difensori dei diritti umani", ha dichiarato il Consiglio in un comunicato.

