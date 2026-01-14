UK interior minister has no confidence in police chief after Israeli soccer fan ban
Il ministro dell’interno del Regno Unito, Shabana Mahmood, ha annunciato di aver perso fiducia in uno dei principali ufficiali di polizia del paese, a seguito delle recenti decisioni riguardanti il divieto di accesso allo stadio per un tifoso israeliano. Questa comunicazione si inserisce in un contesto di scrutinio sulle modalità di gestione delle questioni di ordine pubblico e sicurezza.
LONDON, Jan 14 (Reuters) - British interior minister Shabana Mahmood said on Wednesday she no longer had confidence in one of Britain’s top police officers after his forc. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
