Iran minister says ‘there is no plan for hanging’ when asked about protests

Il ministro iraniano degli Esteri, Abbas Araqchi, ha dichiarato che il governo non ha in programma esecuzioni per i partecipanti alle proteste. Questa affermazione arriva in un contesto di tensioni e mobilitazioni contro il governo iraniano. Le parole del ministro mirano a chiarire la posizione ufficiale, evitando interpretazioni di provvedimenti harsh. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione internazionale alle eventuali evoluzioni.

WASHINGTON, Jan 14 (Reuters) - Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi said on Wednesday "there is no plan" by Iran to hang people, when asked about the anti-government pr.

