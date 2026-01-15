Iran minister says ‘there is no plan for hanging’ when asked about protests

Da internazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro iraniano degli Esteri, Abbas Araqchi, ha dichiarato che il governo non ha in programma esecuzioni per i partecipanti alle proteste. Questa affermazione arriva in un contesto di tensioni e mobilitazioni contro il governo iraniano. Le parole del ministro mirano a chiarire la posizione ufficiale, evitando interpretazioni di provvedimenti harsh. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione internazionale alle eventuali evoluzioni.

WASHINGTON, Jan 14 (Reuters) - Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi said on Wednesday “there is no plan” by Iran to hang people, when asked about the anti-government pr. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

iran minister says 8216there is no plan for hanging8217 when asked about protests

© Internazionale.it - Iran minister says ‘there is no plan for hanging’ when asked about protests

Leggi anche: About 2,000 killed in Iran protests, official says

Leggi anche: UN rights office says hundreds killed in Iran protests

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran's Foreign Minister to Visit Russia and Belarus, Foreign Ministry Says - Iran's ?Foreign Minister, Abbas ?Araqchi, will visit Russia ?and Belarus in the ?next two to three ... usnews.com

Iranian official says around 2,000 people have been killed in unrest

Video Iranian official says around 2,000 people have been killed in unrest

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.