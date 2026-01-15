Estrazioni del Lotto di giovedì 15 gennaio 2025 | la ruota di Napoli

Ecco i numeri estratti giovedì 15 gennaio 2025 sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali del Lotto. Di seguito, i risultati per ogni città: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Questa lista riporta i numeri estratti in modo chiaro e preciso, utile per chi desidera consultare i dati ufficiali dell’estrazione del giorno.

Ecco tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali:Bari: 75 59 17 44 19Cagliari: 76 88 85 23 67Firenze: 67 25 41 62 66Genova: 65 9 81 33 55Milano: 58 64 15 9 90Napoli: 11 73 9 82 19Palermo: 22 28 70 51 38Roma: 47 65 2 59 83Torino: 81 56 61 33 45Venezia: 17 29 49 11.

