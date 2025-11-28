Campionati del Patrimonio 2026 | iscrizioni aperte per le scuole tema le Avanguardie del Novecento
L'ANISA ha pubblicato il bando della ventesima edizione dei Campionati del Patrimonio, competizione nazionale per studenti del secondo biennio e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli sport acquatici e quelli sulla sabbia sono un patrimonio che Roma e il suo Litorale non stanno ancora valorizzando appieno. I campionati mondiali di beach volley del 2022 furono giocati a Roma. Ma non sulla sabbia di Ostia: su quella riportata nel Parco d - facebook.com Vai su Facebook