ESPERIENZE D M a Pordenone lo spettacolo dei fenomeni social Dadda Awed Dose Sabato 31 gennaio 2026

Sabato 31 gennaio 2026, a Pordenone, torna lo spettacolo di Dadda, Awed e Dose. Dopo due stagioni piene di successo e tanti sold out, i tre ragazzi ripropongono la loro terza edizione. Questa volta portano nuove storie e nuove esperienze, ma l’energia resta la stessa. I fan sono già in fila per vedere dal vivo i loro beniamini, pronti a divertirsi e a vivere un’altra notte all’insegna della comicità e dell’ironia.

Dopo due stagioni esaltanti, che hanno visto il format Esperienze D. M. collezionare un sold out dopo l’altro, tornano i tre ragazzacci terribili con una terza edizione completamente nuova, con nuove esperienze, nuove storie, ma con la stessa coinvolgente energia. Simone Paciello, in arte Awed, Content Creator da 2,2 Milioni di Follower su Instagram, 2,4 su Tik Tok e 2,5 su You Tube, Riccardo Dose con 1,9 milioni su Instagram, 3 su You Tube e 1,1 su Tik Tok e Daniel D’addetta, in arte Dadda, con 700 mila Follower su Instagram, tornano Live nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia. Esperienze D. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - ESPERIENZE D. M. a Pordenone lo spettacolo dei fenomeni social Dadda, Awed, Dose. Sabato 31 gennaio 2026 Approfondimenti su Pordenone Esperienze Dadda, Awed e Dose a Pordenone per la terza stagione di Esperienze D.M. Al Pala Terni arriva "Esperienze D.M." lo spettacolo degli youtuber Awed, Dadda e Dose Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. 30 GIORNI DI PURA FOLLIA! - Esperienze D.M. A TEATRO con Riccardo Dose e Dadda Ultime notizie su Pordenone Esperienze Argomenti discussi: DMA 2026, De Meo: Cambiamo la narrazione del territorio. Qui ci sono opportunità e business. ESPERIENZE D. M. a Pordenone lo spettacolo dei fenomeni social Dadda, Awed, Dose. Sabato 31 gennaio 2026Dopo due stagioni esaltanti, che hanno visto il format Esperienze D. M. collezionare un sold out dopo l’altro, tornano i tre ragazzacci terribili con una terza edizione completamente nuova, con nuove ... udine20.it Dadda, Awed e Dose al Rossetti per la terza stagione di Esperienze D.M.Dopo due stagioni esaltanti, che ha visto Esperienze D. M. collezionare un sold out dopo l’altro, tornano i tre ragazzacci terribili con una terza completamente nuova, nuove esperienze, nuove storie c ... triesteprima.it Le vostre esperienze da Vacche Matte! Via Gorizia 6, Pordenone #VaccheMatte #CarneAllaGriglia #TartareLovers #GrigliataGourmet #MeatLovers #FoodPorn #PordenoneFood #FriuliFood #PordenoneEats #FriuliVeneziaGiulia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.