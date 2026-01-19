Dadda Awed e Dose a Pordenone per la terza stagione di Esperienze DM
Il 31 gennaio a Pordenone torna Esperienze D.M. con Dadda, Awed e Dose per la terza stagione. Dopo due edizioni di grande successo, l’evento presenta nuove esperienze e storie, mantenendo l’energia coinvolgente che ha caratterizzato le precedenti. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, che promette di offrire un percorso ricco di emozioni e novità.
Dopo due stagioni esaltanti, che ha visto Esperienze D. M. collezionare un sold out dopo l’altro, il 31 gennaio tornano a Pordenone i tre ragazzacci terribili con una terza completamente nuova, nuove esperienze, nuove storie con la stessa coinvolgente energia.La Terza Stagione di Esperienze D. M.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Al Pala Terni arriva "Esperienze D.M." lo spettacolo degli youtuber Awed, Dadda e Dose
La stagione invernale di Bormio: esperienze uniche all’ombra dei cinque cerchiLa stagione invernale a Bormio promette esperienze indimenticabili tra paesaggi innevati, tradizioni e attività sportive.
Al Teatro Celebrazioni approdano dal web. Awed, Dose e Dadda - Awed, Dose e Dadda portano in scena al Teatro Celebrazioni il loro format di successo, 'Esperienze D. ilrestodelcarlino.it
NON POTEVAMO INIZIARE PEGGIO: UN DISASTRO! - Esperienze D.M. A TEATRO con Riccardo Dose e Dadda
RAGAZZA RISCHIA LA VITA DURANTE UN RAPPORTO #esperienzedmateatro #awed #riccardodose #dadda #esperienzedm - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.