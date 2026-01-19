Dadda Awed e Dose a Pordenone per la terza stagione di Esperienze DM

Il 31 gennaio a Pordenone torna Esperienze D.M. con Dadda, Awed e Dose per la terza stagione. Dopo due edizioni di grande successo, l’evento presenta nuove esperienze e storie, mantenendo l’energia coinvolgente che ha caratterizzato le precedenti. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, che promette di offrire un percorso ricco di emozioni e novità.

