Al Pala Terni arriva Esperienze DM lo spettacolo degli youtuber Awed Dadda e Dose
Dopo due stagioni caratterizzate da numerosi sold out, farà tappa anche a Terni il nuovo tour di “Esperienze D.M”, lo spettacolo con gli youtuber Awed (Simone Paciello), Riccardo Dose e Daniel D’Addetta. Il trio sarà in città sabato 28 marzo 2026, con lo spettacolo che inizierà alle 21.I tre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
