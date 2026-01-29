Questa sera alle 21, l’Espanyol affronta l’Alaves in una partita importante. I catalani cercano di tornare alla vittoria dopo un periodo difficile, con un solo punto raccolto nelle ultime quattro partite. Nonostante la serie negativa, i Pericos sono ancora al quinto posto in classifica e vogliono risalire la china. La sfida promette emozioni e colpi di scena, anche perché per l’Espanyol questa può essere una buona occasione per riprendere il cammino positivo.

La stagione molto felice dell’Espanyol sta vivendo il primo momento di netta discesa della stagione: i catalani hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro uscite ma restano al quinto posto in classifica. Venerdì notte affronteranno l’Alaves al Cornellà, col proposito di tornare alla vittoria: la squadra basca è implicata nella lotta salvezza e, grazie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Alaves (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ritorno alla vittoria per i Pericos?

Approfondimenti su Espanyol Alaves

Questa sera alle 21 al Cornellà si gioca la sfida tra Espanyol e Alaves.

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Espanyol e Barcellona, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 21:00.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Espanyol Alaves

Argomenti discussi: Pronostico Espanyol-Alaves: analisi e probabili formazioni 30/01/2026 Liga; Espanyol - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; Australian Open, Sinner e Djokovic in campo alle 9:30 di venerdì per la semifinale; Sinner e Musetti formidabili, ma la sfiga ferma Lorenzo.

Pronostico Espanyol-Alaves: la vincono nel secondo tempoEspanyol-Alaves è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Espanyol-Alaves: dove vedere la Liga in streaming e in TVEspanyol-Alaves: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com

DANI OLMO tun watan Nuwamba: Ya ci kwallon nasara da Alavés Ya ci kwallon nasara da Atlético Madrid Ya ci kwallon nasara da Espanyol Ya ci kwallon nasara da Slavia Prague Ya ci kwallon nasara da Oviedo Olmo yana kasancewa gwar - facebook.com facebook