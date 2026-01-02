Espanyol-Barcellona sabato 03 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Pericos venderanno carissima la pelle

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Espanyol e Barcellona, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 21:00. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, evidenziando le differenze tra le due squadre e le probabilità di un risultato equilibrato, nonostante il divario di qualità tra le rose. Un appuntamento da seguire con attenzione per comprendere le possibilità di una partita combattuta e ricca di motivazioni.

Negli ultimi anni la sfida tra Espanyol e Barcellona è stata sempre molto sentita ma anche condizionata dall'evidente disparità delle forze in campo: la rosa dei blaugrana, come facilmente intuibile, è sempre parecchio superiore a quella dei Pericos. In questa stagione però, la squadra di Manolo Gonzalez sta avendo un rendimento clamoroso: nell'ultima del 2025. I padroni di casa sognano dunque lo sgambetto ai "cugini" dopo un'eternità: 21 vittorie Barça e 7 pareggi negli ultimi 28 incroci in Liga.

Il Barcellona è campione di Spagna: Yamal e Fermin Lopez stendono l'Espanyol e regalano il titolo a Flick - Il Barcellona è campione di Spagna: la squadra di Flick si assicura aritmeticamente il titolo con due giornate d'anticipo. corrieredellosport.it

Espanyol, tifosi contro il Presidente della Federazione Catalana per il caso Joan Garcia - Manca ormai sempre meno per l’ufficialità del passaggio dell’estremo difensore dall’Espanyol al Barcellona, le due ... tuttomercatoweb.com

Espanyol-Barcellona è alle porte, Manolo Gonzalez infiamma il derby: "Se l'arbitro dovesse favorirci, per lui sarebbe meglio lasciare la Catalogna" x.com

Si preannuncia un weekend di fuoco a Barcellona: domenica 4 gennaio si gioca il Derby catalano tra Espanyol e i blaugrana Ad alimentare la già alta tensione ci pensa Pere Milla, attaccante dei padroni di casa, durante il programma comico “Perico Qu - facebook.com facebook

