Calciomercato due big di Serie A pensano a un clamoroso scambio a gennaio | ecco che cosa sta succedendo

Due grandi club di Serie A stanno considerando un sorprendente scambio di giocatori già a gennaio. Secondo le ultime notizie e le analisi di Gianluca Di Marzio, si ipotizza un possibile trasferimento di Lorenzo Lucca al Napoli e uno scambio con Ruben Loftus-Cheek tra Milan e un'altra squadra. La finestra di mercato si fa sempre più interessante e ricca di sorprese.

Calciomercato Serie A, due big pensano a un incredibile scambio già nella finestra di gennaio: ecco le ultimissime Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha analizzato la situazione di Lorenzo Lucca al Napoli e la possibilità di un clamoroso scambio con il Milan che coinvolgerebbe Ruben Loftus-Cheek. Intervenuto ai microfoni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato, due big di Serie A pensano a un clamoroso scambio a gennaio: ecco che cosa sta succedendo

#Futsal #Calcioa5 #SerieA2 #Formia #FormiaFutsal #Mercato #CalcioMercato #Classe2000 #Napoli Serie A2 Futsal, Formia: colpo importante in entrata, ha firmato un classe 2000 ex Napoli

Goretzka, doppia chiamata in Serie A e il retroscena sulla Roma | ESCLUSIVO - Goretzka addio al Bayern e trasloco in Serie A: Juve e Inter ecco le ultime informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato. Scrive calciomercato.it

Calciomercato Serie A, gli aggiornamenti in vista di gennaio: Milan e Roma a caccia di attaccanti - Franco Capalbo In vista di gennaio, il calciomercato della Serie A inizia a muoversi. Riporta msn.com

Il calciomercato del 2025 sarà il più folle

