Terribile incidente a Lusiglié | moto esce di strada e finisce nella scarpata schiantandosi contro una sbarra centauro morto sul colpo

Un grave incidente si è verificato a Lusigliè nella serata di lunedì 8 dicembre 2025, lungo la provinciale 41 tra Feletto e Agliè. Un motociclista ha perso il controllo della moto, che è uscita di strada finendo nella scarpata e schiantandosi contro una sbarra. L'impatto è stato fatale per il centauro.

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 8 dicembre 2025, sulla provinciale 41 che collega Feletto ad Agliè, nella zona dello stabilimento della Omg sul territorio comunale di Lusigliè. Una moto è piombata nella scarpata a bordo della carreggiata e si è schiantata contro una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

