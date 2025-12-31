Guido Rodriguez Juventus affare caldissimo ma soltanto a una condizione | le ultime sul possibile nuovo colpo dei bianconeri in mediana

Guido Rodriguez potrebbe presto approdare alla Juventus, con un accordo di prestito previsto per gennaio. La trattativa è in fase avanzata e rappresenta una soluzione immediata per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo dei bianconeri è risolvere temporaneamente la carenza di mezzeali, con la prospettiva di puntare su Tonali a giugno. Restano da definire i dettagli, ma l’affare resta molto caldo e in piedi.

Guido Rodriguez Juventus, idea prestito per gennaio: il 31enne tappa la falla subito, poi a giugno tutto sul sogno Tonali. Il piano. La dirigenza della Juventus continua a scandagliare il mercato internazionale con l’obiettivo primario di regalare a Luciano Spalletti un tassello fondamentale per completare il reparto di centrocampo. L’emergenza in mediana richiede un intervento immediato e di esperienza, motivo per cui i vertici bianconeri hanno posato gli occhi su un profilo di sicuro affidamento proveniente dalla Premier League. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Sport Mediaset, l’ultimo nome valutato con grande attenzione alla Continassa è quello di Guido Rodriguez Juventus, centrocampista argentino attualmente in forza al West Ham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guido Rodriguez Juventus affare caldissimo ma soltanto a una condizione: le ultime sul possibile nuovo colpo dei bianconeri in mediana Leggi anche: Frendrup Juve, Ottolini può essere la chiave per sbloccare l’affare. Le ultime sul mercato in entrata dei bianconeri Leggi anche: Belghali Juventus, il terzino del Verona è un obiettivo dei bianconeri? Una pista da seguire, ma non una trattativa semplice. Le ultime Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus punta Norton-Cuffy: Perin potrebbe sbloccare l’affare; Chi è Guido Rodriguez? Tutto sul nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus; Guido Rodriguez Juve, ritorno di fiamma per l'argentino; Guido Rodriguez, pista calda. La Juventus monitora Guido Rodriguez. Il sogno per giugno è Tonali - Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus valuta per giugno la possibilità di fare un grande investimento per Sandro Tonali. tuttojuve.com

Guido Rodriguez, pista calda - Juventus punta a rinforzare il centrocampo: nel mirino Guido Rodríguez Rinforzare la zona centrale del campo è uno degli obiettivi principali della Juventus in ... tuttojuve.com

Chi è Guido Rodriguez? Tutto sul nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus - Guido Rodriguez è sicuramente uno degli obiettivi di calciomercato per la Juventus, può arrivare per una cifra interessante. juvelive.it

Calciomercato Juve LIVE: duello di mercato con l'Inter di Chivu. Novità su Guido Rodriguez - facebook.com facebook

Guido #Rodriguez, nome anticipato da Gazzetta, può essere un'opportunità low cost per la #Juventus. Il centrocampista è nella lista delle cessioni del #WestHam ( #WHUFC) e anche alcuni club di Liga sono interessati. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.