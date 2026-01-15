Iran summit urgente Onu chiesto da Usa

Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per discutere delle recenti tensioni con l'Iran. La convocazione arriva in un contesto di crescente preoccupazione internazionale, con il possibile intervento militare statunitense all'orizzonte. La riunione mira a valutare la situazione e promuovere un dialogo diplomatico per evitare escalation.

7.43 Con sullo sfondo un "probabile" attacco Usa all'Iran, riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu, chiesta dagli Stati Uniti. A far temere un attacco imminente anche la chiusura dello spazio aereo dell' Iran, per quasi 5 ore e con ricadute sul traffico internazionale. Dallo Studio Ovale, il presidente Usa ha detto di essere stato informato che la repressione iraniana è finita e "non c'è nessun piano di esecuzioni. Spero sia vero, osserveremo e verificheremo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

