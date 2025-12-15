epic games store un leak potrebbe aver svelato tutti i giochi gratis natalizi del 2025

Un possibile leak ha rivelato in anticipo i giochi gratuiti natalizi dell’Epic Games Store per il 2025, anticipando le tradizionali offerte festive. Come ogni anno, la piattaforma si prepara a sorprendere i giocatori con un’ampia selezione di titoli misteriosi e gratuiti, creando grande attesa tra gli appassionati di gaming.

Come ogni anno, l’ Epic Games Store si prepara a festeggiare il Natale con una lunga serie di giochi misteriosi gratuiti. Si tratta solitamente di titoli di grande richiamo, più importanti rispetto ai regali settimanali standard. In questo momento gli utenti possono riscattare Hogwarts Legacy, ma l’attenzione si è già spostata su ciò che arriverà dopo. Nelle ultime ore è emerso un leak che potrebbe aver anticipato l’intera line-up natalizia del 2025. Una lista che, se confermata, sarebbe tra le più ambiziose di sempre. Secondo le informazioni trapelate, il leak proviene da un leaker cinese che avrebbe condiviso l’elenco tramite l’app QQ. Game-experience.it

