Epic Games Store un leak potrebbe aver svelato tutti i giochi gratis natalizi del 2025
Un possibile leak ha rivelato in anticipo i giochi gratuiti natalizi dell’Epic Games Store per il 2025, anticipando le tradizionali offerte festive. Come ogni anno, la piattaforma si prepara a sorprendere i giocatori con un’ampia selezione di titoli misteriosi e gratuiti, creando grande attesa tra gli appassionati di gaming.
Come ogni anno, l’ Epic Games Store si prepara a festeggiare il Natale con una lunga serie di giochi misteriosi gratuiti. Si tratta solitamente di titoli di grande richiamo, più importanti rispetto ai regali settimanali standard. In questo momento gli utenti possono riscattare Hogwarts Legacy, ma l’attenzione si è già spostata su ciò che arriverà dopo. Nelle ultime ore è emerso un leak che potrebbe aver anticipato l’intera line-up natalizia del 2025. Una lista che, se confermata, sarebbe tra le più ambiziose di sempre. Secondo le informazioni trapelate, il leak proviene da un leaker cinese che avrebbe condiviso l’elenco tramite l’app QQ. Game-experience.it
The Real Truth about Getting RDR 2 FREE in Epic Mystery Games 2025??| Mystery Games LEAKED.???
Un leak svelerebbe tutti i giochi gratis natalizi dell'Epic Games Store - L'Epic Games Store regalerà una serie di giochi nel periodo natalizio, uno per ogni giorno. msn.com
Questi saranno i giochi gratis di Natale dell’Epic Games Store? - Un leak anticipa i possibili giochi gratis natalizi dell’Epic Games Store, con un titolo al giorno fino a fine dicembre. techprincess.it
Un leak svelerebbe tutti i giochi gratis natalizi dell'Epic Games Store x.com
Nel caso qualcuno fosse interessato, è possibile riscattare gratuitamente Hogwarts Legacy su EPIC GAMES fino al 18 dicembre - facebook.com facebook