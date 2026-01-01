I due giochi gratuiti dell’Epic Games Store del 1° gennaio 2026 sono ora disponibili per il download. Come di consueto, Epic offre due titoli gratuiti per celebrare l’inizio del nuovo anno, permettendo agli utenti di arricchire la propria libreria digitale senza costi aggiuntivi. Di seguito, i link diretti per scaricarli e iniziare il 2026 con un regalo speciale.

Con l’arrivo del nuovo anno, Epic Games Store continua la tradizione dei regali natalizi quotidiani e apre il 2026 con un’offerta particolarmente ricca. Il 1° gennaio, infatti, gli utenti PC possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria ben due titoli completi. L’iniziativa è a tempo limitato, ma una volta riscattati i giochi restano disponibili per sempre, ponendosi come una proposta pensata sia per gli amanti della strategia profonda sia per chi cerca azione multigiocatore immediata. Un ottimo punto di partenza per iniziare l’anno videoludico senza spendere nulla. Per ottenere i giochi è sufficiente accedere al proprio account Epic Games Store, visitare le pagine ufficiali dei due titoli e completare il riscatto entro l’8 gennaio 2026, premendo sul pulsante “Ottieni”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - I due giochi gratis dell’Epic Games Store del 1° Gennaio 2026 sono ora disponibili, ecco i link per scaricarli

Leggi anche: Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 20 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo

Leggi anche: Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 24 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo.

Sony ha finalmente rivelato quali giochi si potranno scaricare a inizio anno con un abbonamento a PlayStation Plus Essential. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-essential-sony-svela-giochi-gratis-arrivo-gennaio-2026-851131.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

I giochi gratis di Epic Games Store del 30 dicembre sono ben 4: un'intera serie di avventure x.com