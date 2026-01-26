Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché | Renato Zero bacia Enrica Bonaccorti durante il concerto Lei risponde | Mi hai rubato il cuore

Durante un concerto, Renato Zero ha mostrato il suo affetto per Enrica Bonaccorti, con un abbraccio e un bacio che hanno emozionato il pubblico. I due condividono un lungo passato, iniziato negli anni ’70, e ora si sostengono reciprocamente in un momento difficile, con Enrica che affronta il cancro al pancreas. La loro relazione, fatta di stima e affetto sincero, testimonia l’importanza dell’amicizia autentica nei momenti di prova.

Si sono amati negli Anni 70, poi tutto si è trasformato in una lunga e fortissima amicizia. Renato Zero e Enrica Bonaccorti si stimano e si vogliono bene e il cantautore non ha perso occasione per ribadire ancora la vicinanza all'amica, alle prese con il cancro al pancreas. Durante il secondo dei cinque concerti al Palazzo dello Sport di Roma, ieri 25 gennaio, l'artista ha fermato la musica ed è sceso in platea in direzione della sua grande amica. La conduttrice, accompagnata dalla figlia Verdiana, era seduta in platea quando è stata raggiunta dal cantante che l'ha stretta in un forte abbraccio.

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica specialeDurante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea.

