Enjoy abbandona i Comuni fuori Milano

Enjoy ha deciso di lasciare gli spazi nei Comuni fuori Milano. Le Fiat 500 rosse, che negli ultimi tempi occupavano i parcheggi, sono state considerate libere e ora tornano a disposizione dei cittadini. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e tensioni tra l’azienda e i Comuni coinvolti.

