Emma torna a parlare del tradimento di Stefano con Belen e risponde a chi sogna un loro ritorno di fiamma. La cantante si sfoga dopo le parole di Victoria Cabello, ricordando quei momenti difficili e chiarendo che per ora non ci sono possibilità di riavvicinamenti. Emma ha detto di aver chiuso quella fase e di volersi concentrare su sé stessa.

Con Victoria Cabello Emma ha ricordato il tradimento del suo ex De Martino con Belen e non solo.. Ospite del podcast di Victoria Cabello, Emma Marrone è tornata sul tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez. La cantante ha anche rivelato l’attuale rapporto oggi con il conduttore di Affari Tuoi e risposto a chi sogna un loro ritorno di fiamma. Protagonista del podcast Fuori Cabello condotto da Victoria Cabello è stata Emma Marrone. Nel corso della chiacchierata la cantante ha ripercorso la storia d’amore con Stefano De Martino, con cui ha vissuto una relazione di tre anni fino a che non è arrivata Belen Rodriguez nella vita del conduttore di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

