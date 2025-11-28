Stefano De Martino ed un ritorno di fiamma? Ecco con chi ha trascorso il weekend

Stefano De Martino: il volto nuovo dell’intrattenimento italiano. Ecco con chi ha trascorso il weekend. Negli ultimi anni Stefano De Martino è diventato uno dei personaggi più interessanti della televisione italiana. Partito dalla danza, passato attraverso i talent show e approdato alla conduzione, il suo percorso è un esempio raro di evoluzione artistica e personale. Oggi il suo nome è sinonimo di leggerezza, eleganza e professionalità: qualità che gli hanno permesso di conquistare un posto stabile nel cuore del pubblico. Leggi anche  Garlasco, l’ex pm Venditti: «L’inchiesta su Sempio è un falso ideologico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

