Elicottero caduto a Benevento morto anche il pilota | sono due le vittime dell'incidente

Un elicottero è caduto a Benevento e il pilota, Venanzio Rapolla, 68 anni, non è sopravvissuto. Rapolla, ex ufficiale dell'Aeronautica, era a bordo dell’elicottero martedì scorso e ha perso la vita nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ma al momento non ci sono dettagli certi.

Non ce l'ha fatta Venanzio Rapolla, 68 anni, pilota dell'elicottero precipitato martedì scorso a Benevento ed ex ufficiale dell'Aeronautica. Nell'incidente era già morto Pasquale Esposito, imprenditore 76enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Benevento Elicottero Lanzada salvi il pilota Maurizio Folini e gli occupanti dell'elicottero caduto questa mattina Benevento, elicottero ultraleggero precipita e si schianta: morto un imprenditore, pilota gravissimo Un elicottero ultraleggero si è schiantato ieri pomeriggio a Benevento, in contrada Olivola. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Benevento Elicottero Argomenti discussi: Cade un elicottero a Benevento: un morto e un ferito grave; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito grave; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: morto imprenditore, grave il pilota; Cade un elicottero a Benevento, un morto e un ferito grave. Elicottero caduto a Benevento, morto anche il colonnello RapollaNon ce l’ha fatta Venanzio Rapolla, 69 anni proprio nel giorno della tragedia: l’ex colonnello dell’Esercito è deceduto presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ... cronachedellacampania.it Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito graveUn elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento. A bordo c'erano due persone: una è morta, l'altra è ricoverata in ... tg24.sky.it @beneventonews24it Benevento, precipita elicottero: ci sono morti Un drammatico incidente aereo si è verificato in contrada Olivola, nell’area dell’Aeroclub “Gabriele” di Benevento. Un elicottero ultraleggero è caduto improvvisamente, finendo in fiamme do - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.