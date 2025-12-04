Lanzada salvi il pilota Maurizio Folini e gli occupanti dell' elicottero caduto questa mattina

Hanno riportato alcune ferite (per due di loro anche abbastanza serie), ma non sono fortunatamente in pericolo di vita, il pilota e i passeggeri dell'elicottero caduto questa mattina in una zona impervia a Lanzada, in località Le Prese.Al lavoroL'elicottero, guidato dall'espertissimo pilota. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Lanzada salvi il pilota Maurizio Folini e gli occupanti dell'elicottero caduto questa mattina

